İŞİD militantları Suriyada 35 əsgəri öldürüb

İslam Dövləti qrupunun son iki gündə Suriyanın mərkəzində Suriya ordusu və müttəfiq yarı-hərbi dəstələrə hücumları nəticəsində 35 əsgər ölüb. Bunu şənbə günü Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu bildirib.

İŞİD-in ötən ay Suriyada İraq sərhədi yaxınlığındakı Bağuz kəndində son ərazisini AB.-ən dəstəklədiyi qüvvəlrə itirməsinə baxmayaraq, qrupun ucqar səhrada hələ də döyüşçüləri var.

Britaniyada qərargahlanan Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu bildirib ki, bu hücumlar İŞİD-in Bağuzda məğlub olandan sonra həyata keçirdiyi ən böyük hərbi əməliyyatıdır.

Ən intensive hücum qədim Palmira şəhərinin şimalında Əl-Kum ərazisinə olub. Müşahidə qrupu İŞİD militantlarının orada 15 Suriya ordusu və müttəfiq əsgərləri öldürdüyünü bildirib.

İslam Dövləti qrupu cümə günü özünə məxsus Amaq xəbər agentliyi vasitəsilə yaydığı mesajda Palmira iləDeir Əl-Zur arasındakı Əl-suxna regionunda pusqu və döyüşlərdə 20 Suriya əsgərini öldürdüyünü, bəzilərini isə yaraladığını bildirib.

Suriyanın dövlət xəbər agentliyi İŞİD-in hücumları və ya militant qrupla qarşıdurma zamanı hökümət tərəfdarı qüvvələr arasında öldürülənlərlə barədə heç bir məlumat paylaşmayıb.