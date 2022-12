Anasının müsahibəsi sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra İran həbsdə olan yeniyetməni azad edib

İranın mərkəzi Kərəc şəhərində həbsdə olan 15 yaşlı yeniyetmənin anası ilə müsahibəsi sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra yeniyetmə sərbəst buraxılıb.

Əmirhüseyn Rəhiminin anası baş qərargahı Tehranda yerləşən "Etemad" qəzetinə deyib ki, etiraz aksiyası zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin izdihama atəş açdığı zaman oğlunun başından və sinəsindən yaralanmasına baxmayaraq, hələ də həbsxanadadır.

"Oğlum oktyabrın 13-də Kərəcdə həbs olunub və bir həftə onun harada olduğunu bilmədim. Nəhayət, onu yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün təcridxanada tapdım" deyə, ana "Etemad"a bildirib.

O, ciddi ittihamlarla üzləşən oğlu üçün girovu ödəyə biləcəyi məbləğə endirməsi üçün hakimə yalvardığını deyib.

Müsahibə sosial mediada yayılıb və "Etemad" dekabrın 15-də Əmirhüseyn Rəhiminin güzəştli zaminə buraxıldığını elan edib.

"Etemad"ın siyasət üzrə redaktoru Twitter səhifəsində "İnsanların reaksiyaları hakimin geri çəkilməsinə və dərhal azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarmasına səbəb olub. Bu, xalqın qüdrətini göstərir. Ümid edirəm ki, qalan məhbuslar da azad olunacaq" yazıb.

Rəhiminin anası müsahibəsində deyib ki, ictimai müdafiəçi onun görüş xahişlərinə cavab verməyib və yalnız bir dəfə onunla telefonla danışıb və söhbət onun özünü aqressiv aparması ilə yekunlaşıb.

İslam Respublikasının rəsmiləri vəkilləri hədələyərək və qorxudaraq, əksər hallarda təqsirləndirilən şəxslərin sənədləri ilə tanış olmasına mane olur. Onlar məhbusları məhkəməyə ictimai müdafiəçi ilə gəlməyə məcbur edir. Bir çox hallarda bu ictimai müdafiəçilər nəinki müttəhimi dəstəkləmir, bəziləri məhkəmədə onların əleyhinə danışırlar.

A 15-year-old Iranian teenager imprisoned in the central Iranian city of Karaj has been released after an interview with his mother went viral on social media.

Amirhossein Rahimi's mother told the Tehran-based Etemad newspaper that her son had been in prison for two months, even though he still had pellets in his head and chest from wounds inflicted by security forces shooting at crowds during a protest.

"My son was arrested in Karaj on October 13 and I did not know his whereabouts for a week. Finally, I found him in a juvenile detention center," she told Etemad, adding that no matter how much she begged, the judge would not reduce bail to an amount she could afford because he was facing serious charges.

The interview went viral on social media and Etemad announced on December 15 that Amirhossein Rahimi had been released from detention on a reduced bail.

"The people's reactions caused the judge to back down and immediately issue the release order. This shows the power of the people. I hope the rest of the prisoners will be released," an Etemad political editor wrote on Twitter.

Rahimi's mother said in the interview that the public defender did not respond to her requests for a meeting and only once was she able to talk to him on the phone, which ended with him behaving in an aggressive manner.

By threatening and intimidating lawyers, authorities in the Islamic republic often prevent or discourage them from accessing files of the accused, forcing detainees to appear in court with a public defender. In many cases, these public defenders not only fail to support the defendant, some often speak against them in court.