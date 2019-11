Nyu Yorkda ənənəvi `Şükran Günü Paradı` küclü külək şəraitində keçib

Nyu-Yorkda Macy's ticarət şirkətinin Amerika boyu milli televiziya ilə nümayiş etdirilən `Şükran Günü Paradı` adəti üzrə şən görüntülər və nəhəng şarlarla müşayiət olunub. Bu il şəhərdə əsən güclü küləklərə nəhəng şarların uçmasına imkan verməyə bilərdi.

Buna görə də Nyu-York şəhərinin meri Bill de Blasionun "bir az alçaqdan da olsa, şarlar uçacaqlar" deməsi sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Parad iştirakçıları bu nəhəng şarları cəmi bir-iki metr hündürlükdə saxlaya bilib.

Əvvəllər güclü küləklər helium doldurulmiş nəhəng şarların açılmasına mane olub və xəsarətlərə səbəb olub.

Amerika pərakəndə satış şirkəti Macy's tərəfindən maliyyələşdirilən builki 93-cü paradda başqa personajlarla yanaşı, bir cizgi filminin personajı Snoopi astronavt kimi nümayiş etdirilib.

Tədbirdə 8 min nəfər yürüşçü və çox sayda musiqi qrupu iştirak edib. Parad Santa Klausun çıxışı ilə başa çatıb.

Bu il `Şükran Günü Paradı`nda çıxış edən ifaçılar arasında müğənnilər Selin Dion, Siara, Kelli Rovland və Idina Menzel də olub.

Bir çox amerikalı üçün Şükran bayramı həm də Milad alış-veriş mövsümünün başlanğıcıdır.

Festive floats and giant balloons are on the move in New York City for Macy’s Thanksgiving Day Parade, an annual, nationally-televised spectacle. Blustery weather had threatened to ground the balloons, a crowd favorite not permitted to fly in strong winds.

New York City Mayor Bill de Blasio drew cheers from the crowd when he declared the balloons “are going to fly” even if a “little lower.” Handlers are keeping the massive inflatables only a couple meters above them.

In the past, strong winds have caused some helium-inflated characters to detach from tethers, leading to injuries.

This year's parade, the 93rd sponsored by American retail department store Macy's, includes a canine cartoon character, Snoopy, as an astronaut.

The event features about 8,000 marchers, two dozen floats and many marching bands — ending with an appearance by Santa Claus.

Among the performers scheduled for this year are singers Celine Dion, Ciara, Kelly Rowland and Idina Menzel.

For many Americans, the holiday to give thanks also marks the beginning of the Christmas shopping season.