Reuters xəbər agentliyi iki Pulitzer mükafatı qazanıb. Onlardan biri 10 rohincalı müsəlman kişinin qətlini aşkar edən jurnalist və digəri isə Mərkəzi Amerikadan qaçqın axınını işıqlandıran fotoqrafdır.

Bu, artıq ikinci ildir ki, Reuters Amerika jurnalizminin ən yüksək mükafatına layiq görülür. Agentlik 2008-ci ildən bəri 7 mükafat qazanıb.

Bu il mükafata layiq görülənlər 490 gün Myanmada həbsə salınıb.

ABŞ-da kütləvi qırğın və ABŞ prezidenti Donald Trampın təhqiqatı iə bağlı məlumat yayan jurnalistlər mükafata layiq görülüb. The New York Times and the Washington Post da bu il iki Pulitzer mükafatı alıb.

Reuters və Associated Press xarici xəbər kateqoriyasında mükafata layiq görülüb.

AP Yəmən müharibəsinin işıqlandırılmasında öndə gedir.

Reuters isə Rohinca müsəlmanlarının qətlinin aşkarlanmasında mükafata layiq görülüb.