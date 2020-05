Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 135 000-ə, ölənlərin sayı isə 1280-ə çatıb

Hökümət nümayəndələrinin bazar günü verdiyi məlumata görə, son 24 saat ərzində Rusiyada koronavirusa yoluxma hallarında rekord artım müşahidə ediıib.

Bir gündə 10 633 yeni yoluxma halı qeydə alınıb ki, bu, Rusiyada virusun baş qaldırmasından bəri ən yüksək rəqəmdir və ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 135 minə çatdırıb. Bazar günü Rusiyada daha 58 nəfərin öldüyü bildirilib və bununla koronavirusdan ölənlərin sayı 1280-ə çatıb. Rusiyada ölüm halları hələ də ABŞ, İtaliya və bir sıra digər ölkələrə nisbətən daha aşağıdır.

Bazar günü verilən son rəsmi hesabatda 174 000 nəfərin testdən keçdiyi bildirildikdən sonra Rusiyanın TASS xəbər agentliyi bu günə qədər 4,1 milyon insanın koronavirus testindən keçdiyini bildirib.

Keçən həftənin əvvəlində Rusiyanın baş naziri Mixail Mişustin ölkənin COVID-19 diaqnozu qoyulan ən yüksək rəsmisi olub.

Rusiyada qeydə alınan yeni yoluxma hallarının yarıdan çoxu - 5948 yoluxma Moskvada qeydə alınıb. Paytaxtda koronavirusa yoluxanların sayı 68 606 nəfərdir. Moskva sakinlərinin 2 faizi (təxminən 250 000 nəfər) koronavirusa yoluxub.

Russia has seen a record rise in coronavirus infections in the past 24 hours, according to government figures reported Sunday.

The daily rise of 10,633 new cases is the highest since the beginning of the outbreak in the country and brings the total of cases to almost 135,000. On Sunday, 58 more people in Russia were reported dead, bringing the death toll from coronavirus-linked cases to 1,280. The death rate is still lower than in the United States, Italy and some other countries.

Russia’s Tass news agency reports that 4.1 million coronavirus tests have been administered so far, 174,000 in the last official report issued Sunday.

Earlier in the week Russian Prime Minister Mikhail Mishustin tested positive for the coronavirus, the highest Russian official who has been diagnosed with COVID-19.