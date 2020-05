"Rusiya, Kuba və Səudiyyə Ərəbistanı İnsan Haqları Şurasına üzv ola bilməz"

İnsan haqlarını müşahidə qrupu Rusiya, Kuba və Səudiyyə Ərəbistanının insan haqlarını kobud şəkildə pozduğunu deyərək, bu ölkələrin BMT-nin 47 üzvlük İnsan Haqları Şurasına seçilməsinin qarşısının alınmasına çağırır.

BMT-nin Baş Assambleyası oktyabr ayında İnsan Haqları Şurasına 15 yeni üzv seçməlidir. Müstəqil UN Watch qrupu üç repressiv, avtoritar rejimli Rusiya, Kuba və Səudiyyə Ərəbistanının bu quruma daxil olmasına icazə verilməsinin çirkin bir addım olacağını bildirib.

BMT-nın "Watch" qrupunun icraçı direktoru Hillel Nuyer sistematik olaraq öz vətəndaşlarının azadlığını boğan hökumətlərin başqalarının insan haqları ilə bağlı mühakimələr irəli sürmək iqtidarında olmadığını deyib.

“Heç kim İnsan Haqları Şurasının hər bir üzvünun mükəmməl olmalı olduğunu demir. Aydındır ki, mükəmməl ölkə yoxdur. Lakin bəzi pis hökumətləri seçmək İnsan Haqları Şurasının strategiyası deyil və bu, İnsan Haqları Şurasının təsis edildiyi zaman elan edilən kriteriyalara ziddir" - deyə, Nuyer bildirib.

2006-cı ildə yaradılan zaman şuranın qəbul etdiyi qətnamə üzvlərinə insan haqlarının təşviqi və müdafiəsinin dəstəkləməsini tövsiyə edir.

Bununla yanaşı, qərnamədə insan haqlarını kobud şəkildə pozan ölkələrin şuradan xaric ediləcəyi barədə xəbərdarlıq edilir. Belə bir cəza bir dəfə, 2010-cu ildə Liviyaya qarşı, diktator Müəmmar Qəzzafinin etirazçılara qarşı zorakılıqdan istifadə etməsindən sonra tətbiq edilib.

A watchdog group is calling on democratic nations to prevent the election of Russia, Cuba and Saudi Arabia to the 47-member U.N. Human Rights Council, saying their abysmal human rights records disqualify them from membership.

The U.N. General Assembly will elect 15 new members to the U.N. Human Rights Council in October. U.N. Watch, an independent group that monitors the United Nations, says it would be a travesty and outrage to permit Russia, Cuba and Saudi Arabia — three repressive, authoritarian regimes — to join this body.

Executive Director of U.N. Watch, Hillel Neuer, says governments that systematically deny basic freedoms to their own people are in no position to judge the human rights records of others.

“No one is saying that every member of the Human Rights Council has to be perfect. Obviously, there are no perfect countries. But to choose some of the worst governments is not a strategy and it is completely contrary to the official criteria declared at the founding of the Human Rights Council and which continues to govern the elections.”