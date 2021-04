Rusiya və Çexiya arasında casusluq qalmaqalı böyüməkdədir

Çexiya Avropa və NATO müttəfiqlərini Rusiyaya qarşı birgə cavab tədbiri görməyə çağırır. Bu çağırış Rusiya casuslarının 2014-cü ildə Çexiyada silah anbarında baş vermiş nəhəng partlayışın arxasında durduğu və Britaniyada sui-qəsd cəhdi həyata keçirən xüsusi bölmənin bir hissəsi olduğu ilə barədə ittihamlardan sonra edilib.

Çex Respublikası tərəfindən ölkədən çıxarılmış 18 rusiyalı diplomat bazar ertəsi Moskvaya gəlib. Onlar çex müstəntiqləri tərəfindən hərbi agent kimi tanınıb. Rusiya buna cavab olaraq 20 çex diplomatı ölkədən çıxarıb.

"Hər iki böyük rus casus əməliyyat şöbəsini dağıtmağı bacardıq və Rusiya tərəfi üçün onları yenidən bir araya gətirmək çox çətin olacaq" – deyə, Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Yan Hamaçek bildirib.

Müstəntiqlər Rusiyanı 2014-cü ildə çex silah anbarında iki işçinin öldüyü partlayışı törətməkdə günahlandırırlar.

Saxta sənədlərlə səyahət edən iki şəxs partlayış zamanı əraziyə daxil olmaq istəmişdi.

Onlar Britaniyada 2018-ci ildə çətinliklə sağ qalan keçmiş ikili agent Sergey Skripalın sinir maddəsindən bənzər zəhərlənməsində şübhəlilər kimi təsbit edilmişdi.

Bellingcat araşdırma veb saytı onların Rusiyanın QRU hərbi kəşfiyyatının zabiti olan Anatoliy Çepiqa və Aleksander Mişkin olduğunu müəyyənləşdirib. Onların 29155 bölməsinin təxribat fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna inanılır.

“Onlar Avropanın bir sıra yerlərində son dərəcə fəal görünürlər və onlardan başqa sürgündə yaşayan çeçen-gürcü (Zelimxan) Xanqoşvilinin Berlində öldürülməsinə görə bir rusiyalının Almaniyada mühakimə olunduğu gördük. Bizim hələ Haaqada MH17 ilə əlaqəli dinləmələrimiz davam edir və digər Rusiya vətəndaşlarının Aİ-nın başqa ölkələrində öldürüldüyündan xəbərdarıq” - deyə, Avropa Reform Mərkəzinin Rusiya üzrə təhlilçisi Yan Bond qeyd edib.

Avropa İttifaqı bazar ertəsi Çex Respublikasının rus diplomatlarının ölkədən çıxarılmasına dəstək bildirib.

"Çex kəşfiyyatı tərəfindən bu diplomatların Rusiyanın hərbi xidmət agentləri olduqları təsbit edildi və Avropa İttifaqı Çex Respublikası ilə bir dayanır və onunla həmrəydir" – deyə, Aİ Xarici Siyasət şöbəsinin rəhbəri Cosep Borrell qeyd edib.

Kremlin sözçüsü Çex Respublikasının ittihamlarını "əsassız" adlandıraraq Qərbi "kütləvi anti-Rusiya psixozunda" günahlandırıb.

Rusiyanın Ukrayna sərhədinə minlərlə əsgər və hərbi texnika yerləşdirdiyi vaxt gərginliklər son həftələrdə daha da artıb.

Rusiya həmçinin aparıcı müxalifət lideri Aleksey Navalnını həbs edib. Həkimlər onun həbsxana xəstəxanasında vəziyyətinin ağır olduğunu deyib. Analitik Yan Bond deyir ki, Rusiya prezidenti daxildə dəstək almağa çalışır.

“Putin üçün 12 ayı xüsusən yaxşı keçməyib. Rusiya COVID-19-dan dünyada ən yüksək ölüm göstəricilərinə malikdir. İqtisadiyyat olduqca durğundur və BVF bunun bir müddət olduqca durğun qalacağını proqnozlaşdırır. Yanvarda Navalnının həbsi ilə bağlı etirazlar Rusiyada uzun müddət sonra müşahidə edilən ən böyük etiraz idi” – deyə, o qeyd edib.

ABŞ bu ay Rusiyaya qarşı kiber hücumlar və digər ‘zərərli’ hərəkətlərə görə yeni sanksiyalar tətbiq edib. Çex Respublikası müttəfiqlərindən Kremlin müdaxiləsinə qarşı Rusiya diplomatları və casuslarının çıxarılması kimi əlavə tədbirlər görməyə çağırır.

((INTRO)) [[The Czech Republic is urging European and NATO allies to take joint retaliatory action against Russia. It follows accusations that Russian spies were behind a huge explosion at a Czech arms depot in 2014 – and were part of a special unit that also carried out an attempted assassination in Britain. Henry Ridgwell reports from London.]]

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF CZECH AND RUSSIAN DIPLOMATS))

((NARRATOR))

Eighteen Russian diplomats expelled by the Czech Republic arrived in Moscow Monday – identified by Czech investigators as military agents. Russia expelled twenty Czech diplomats in retaliation.

((Jan Hamacek, Czech Republic's Acting Foreign Minister (male in Czech) ))

“We succeeded in breaking up both of the big Russian (spy) operation cells, and for the Russian side it will be very complicated to put them together again.”

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF RUSSIAN EMBASSY IN PRAGUE))

((NARRATOR))

Investigators accuse Russia of carrying out an explosion at a Czech arms depot in 2014, in which two workers died.

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF FALSE DOCUMENTS))

Two men traveling under false documents requested a visit to the site at the time of the explosion.

((VIDEO: REUTERS/APTN FOOTAGE OF SKRIPAL POISONING AFTERMATH))

They have been identified as the same suspects in the 2018 nerve-agent poisoning in Britain of former Russian double agent Sergei Skripal, who barely survived.

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF SKRIPAL POISONING SUSPECTS))

The investigative website Bellingcat identified them as Anatoly Chepiga and Alexander Mishkin, both officers in Russia’s GRU military intelligence. Their unit, 29155, is believed to focus on sabotage and subversion.

((Ian Bond, Russia Analyst at Center for European Reform))

((CF. mandatory Skype logo))

“They seem to be extremely active in a number of parts of Europe, and of course apart from them we have seen the assassination of the Chechen-Georgian exile (Zelimkhan) Khangoshvili in Berlin, for which a Russian is on trial in Germany, and we've still got the MH17 trial going ahead in The Hague, and we've had other Russian citizens assassinated elsewhere in the EU.”

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF EU MEETING))

((NARRATOR))

The European Union expressed support Monday for the Czech Republic’s expulsion of Russian diplomats.

((Josep Borrell, EU Foreign Policy Chief (in English) ))

“These diplomats have been identified by the Czech intelligence to be Russian military service agents and the European Union stands united and in solidarity with the Czech Republic.”

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF KREMLIN))

((NARRATOR))

A Kremlin spokesperson called the Czech accusations ‘groundless’ and accused the West of ‘a massive anti-Russian psychosis.’

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF RUSSIAN TROOPS))

Tensions have deepened in recent weeks – as Russia has deployed thousands of troops and military hardware on the Ukrainian border.

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF PRISON WHERE NAVALNY HELD))

Russia has also jailed the main opposition leader Alexey Navalny – who doctors say is in a critical condition in a prison hospital. The Russian president is trying to whip up support at home, says analyst Ian Bond.

((Ian Bond, Russia Analyst at Center for European Reform))

((CF. mandatory Skype logo))

“Putin hasn't had a particularly good 12 months. Russia has one of the highest excess death rates from COVID-19 in the world. The economy is pretty stagnant and the IMF is forecasting that it will stay pretty stagnant for a while. And the protests about the arrest of Navalny in January were the largest Russia had seen in quite a long time.”

((VIDEO: REUTERS FOOTAGE OF KREMLIN))

((NARRATOR))

The United States imposed new sanctions on Russia this month over alleged cyber-attacks and other ‘malign’ acts. The Czech Republic is calling for further measures from its allies to counter the Kremlin’s interference – including the expulsion of Russian diplomats and spies.

((Henry Ridgwell, for VOA News, London))