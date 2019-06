SpaceX Falcon Heavy raketini fəzaya göndərib

SpaceX şirkəti çərşənbə axşamı Floridada yerləşən Kennedi Fəza Mərkəzindən 24 eksperimental peyki daşıyan Falcon Heavy raketini fəzaya göndərib.

Uçuş planlaşdırılandan üç saat gec həyata keçirilib. "Fəza test proqramı-2" adlı kosmik missiya Falcon raketinin üçüncü missiyasıdır və dünyada ən güclü fəza buraxılış sistemi kimi tanınır.

Bu missiya SpaceX kimi kommersiya fəza şirkətlərinin əsas podratçısı olan ABŞ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən sifariş edilib.

SpaceX şirkətinin verdiyi məlumatra görə, şirkət NASA, Milli Okean və Atmosfer Administrasiyası (NOAA), Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif laboratoriyaları, universitetlər və qeyri-kommersiya şirkətləri də daxil olmaqla müxtəlif agentliklər üçün fəzaya peyklər buraxır.

SpaceX 2018-ci ilin fevral ayında ağır raket daşıyıcısı olan Falcon Heavy-nin test uçuşunu həyata keçirib. Raket planetlərarası məkana İlon Maskın şəxsi avtomobili olan "Tesla"nı çıxarıb.

Falcon Heavy ilk dəfə 2011-ci ildə elan edilib. SpaceX-in bildirdiyinə görə, bu ağır raket insanları Aya və Marsa daşımaq üçün nəzərdə tutulub. Falcon Heavy SpaceX-in əsas raketi olan Falcon 9-un üç ədəd sürətləndirici blokundan istifadə edir və ümumilikdə 27 mühərriki var.

SpaceX 2024-cü ilə qədər insanları Marsa göndərməyi planlaşdırır. Bunun üçün daha ağır BFR raketindən istifadə ediləcək.

SpaceX launched its Falcon Heavy rocket on Tuesday (June 25) from Kennedy Space Center in Florida, carrying 24 experimental satellites in what Elon Musk's rocket company called one of the most difficult launches it has attempted.

The craft blasted off to cheers from onlookers at 2:30 a.m. (0630 GMT) after a three-hour delay from the original launch time late Monday (June 24).

The boosters separated safely and the craft began its six-hour mission to deploy the satellites.

The mission, dubbed Space Test Program 2 (STP-2), is the third one for the Falcon heavy rocket, described as the most powerful launch system in the world.

It was commissioned by the U.S. Department of Defense, the key contractor for commercial space companies such as SpaceX.

The company is putting satellites into orbit for various agencies, including NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), various defense department laboratories, universities and a non-profit, SpaceX said.