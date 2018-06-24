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Türkiyənin Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin ilkin nəticələrini elan etməyə başlayıb

Türkiyənin Mərkəzi Seçki Komissiyası səslər sayıldıqca ilkin nəticələri canlı elan etməyə başlayıb.

Prezident seçkilərində iqtidar namizədi Recep Tayyip Ərdoğanın 58,1, CHP lideri Muharrem İncenin 27, 5 səs topladığı deyilir. Sonrakı yerlər: Meral Akşener - 7,6, Selahattin Demirtaş - 5,8.

Parlament seçkilərində hakim AK Partinin 52, 73, CHP-nin 19,1, HDP-nin 11,51, MHP-nin 9,23, İYİ Partinin 4,81 faiz səs topladığı bildirilir.

Bu, səslərin 13,2 faizinin hesablanmasından sonrakı rəsmi nəticədir.

Muharrem İnce öz Facebook hesabında ilkin rəsmi nəticələrə etirazını bildirib, CHP-nin öz hesablamalarının nəticələrini açıqlayacağını yazıb.

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