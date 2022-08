Ukrayna taxılı ilə dolu ilk gəmi Türkiyəyə çatıb

Türkiyənin bildirdiyinə görə, Rusiyanın işğalından sonra Ukrayna taxılı ilə dolu ilk yük Türkiyə sahillərinə çatıb.

Siyerra Leone bayrağı altındakı yük gəmisi Razoni Ukraynanın Odessa limanından Livana 26 min tondan çox qarğıdalı ilə yola düşüb.

Onun ilk dayanacağı İstanbul olub. Burada qlobal ərzaq böhranı fonunda Ukraynanın taxıl ixracını bərpa etmək üçün iyulun sonunda əldə olunmuş razılığa əsasən, xüsusi müştərək koordinasiya mərkəzinin əməkdaşları silah və ya digər qeyri-ərzaq məhsullarının olub-olmadığına əmin olmaq üçün gəmidə təftiş aparacaq.

Mərkəzə razılığın əldə edilməsinə vasitəçilik edən dörd tərəfin - Ukrayna, Rusiya, Türkiyə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmiləri daxildir.

BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bazar ertəsi Razoni-nin “ehtiyac duyulan iki çox vacib yüklə: qarğıdalı və ümidlə” yükləndiyini deyib. “Bu, bütün dünyada Ukrayna limanlarının dayanmadan işləməsindən asılı olan milyonlarla insanın ailələrini doyura bilməsi ilə bağlı ümiddir” - deyə, o bildirib.

“Bu gün Odessada şahidi olduğumuz şey mühüm başlanğıc nöqtəsidir. Bu, qlobal ərzaq bazarlarına rahatlıq və sabitlik gətirən bir çox kommersiya gəmilərindən birincisi olmalıdır,” o əlavə edib.

Quterreş deyib ki, “taxıl, gübrə və digər ərzaq məhsullarının inkişaf etməkdə olan ölkələrə münasib qiymətlərlə təmin edilməsi çox vacib humanitar şərtdir. Aclıq astanasında olan insanların sağ qalmaq üçün bu müqavilələrə ehtiyacı var”.

Quterreşin bildirdiyinə görə, yüklərin yenidən daşınmasının bir hissəsi olaraq, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı tezliklə Ukraynadan 30 min metrik ton buğda almağı və BMT-nin icarəyə götürdüyü gəmi ilə ölkədən çıxarmağı planlaşdırır.

Gəmi daşınmaları ilə bağlı müqavilə Ukraynanın cənubundakı limanlardan hərəkət edən yük gəmilərinin Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra nəzarət etdiyi Qara dəniz sularından təhlükəsiz keçməsini nəzərdə tutur.





Turkey said the first shipment of Ukrainian grain since Russia launched its invasion has arrived off Turkey’s coast.

The Sierra Leone-flagged cargo ship Razoni is on its way from the Ukrainian port of Odesa to Lebanon with more than 26,000 tons of corn on board.

But its first stop is Istanbul, where personnel from a special joint coordination center will inspect the ship to make sure it is not carrying weapons or other non-food items under the terms of an agreement reached in late July to resume Ukrainian grain exports amid a global food crisis.

The center includes officials from Ukraine, Russia, Turkey and the United Nations, the four parties involved in brokering the deal.

United Nations Secretary-General Antonio Guterres said Monday the Razoni was “loaded with two commodities in short supply: corn and hope. Hope for millions of people around the world who depend on the smooth running of Ukraine’s ports to feed their families.”

He added, “What we’ve witnessed today in Odesa is an important starting point. It must be the first of many commercial ships bringing relief and stability to global food markets.”

Guterres said that “ensuring that grain, fertilizers, and other food-related items are available at reasonable prices to developing countries is a humanitarian imperative. People on the verge of famine need these agreements to work, in order to survive.”

As part of the renewed shipments, Guterres said the U.N.’s World Food Program plans to soon buy 30,000 metric tons of Ukrainian wheat and ship it out of the country on a U.N.-chartered vessel.

The shipping agreement calls for safe passage of cargo ships traveling from ports in southern Ukraine through waters of the Black Sea that Russia has controlled since its invasion of Ukraine.