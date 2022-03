"Oscar" mükafatlarının təqdimat mərasimi iki il sonra ənənəvi şəkildə keçirilir

Son iki ildə ilk dəfə Akademiya Mükafatları dəyişən əşyalar istisna olmaqla, Los-Ancelesdəki Dolby Teatrında qırmızı xalça üzərində keçiriləcək.

94-cü "Oscar"mükafatları verilişi həmişə olduğu kimi saat 20:00-da ABC kanalında yayımlanacaq.

Ancaq builki "Oscar"ların necə keçiriləcəyi ilə bağlı çox az şey ənənəvidir. Yayım başlamazdan bir saat əvvəl iştirakçılar səkkiz mükafatın təqdimatı üçün Dolby-də toplanacaq.

Ceyn Kempionun "The Power of the Dog" kovboy draması 94-cü Akademiya Mükafatlarına nominantlar arasında birinci yeri tutub.

Çərşənbə axşamı elan edilən nominasiyalarda Kempionun filmi ən yaxşı film, ən yaxşı rejissor və əsas rolları ifa edən bütün aktyorlar: Benedikt Kamberbatç, Kirsten Danst, Cessi Plemons və Kodi Smit-Makfi ən yaxşı aktyor kateqoriyalarında nominasiya almaqla 12 nominasiya üzrə aparıcı yer tutub.

1993-cü ildə çəkilmiş "Piano" filminə görə nominasiyada göstərilmiş Kempion ən yaxşı rejissor kateqoriyasında iki dəfə nominasiyaya layiq görülən ilk qadın olub.

Kempionun quruluşçu rejissoru Ari Veqner də ən yaxşı kinematoqrafiya nominasiyasında yer alan ikinci qadın olub.

Denis Villenövün əzəmətli elmi-fantastik dastanı "Dune" 10 nominasiya əldə edib.

Ən yaxşı film nominantları bunlardır: "Belfast"; "The Power of the Dog"; "Dune"; "Drive My Car"; "West Side Story"; "Don't Look Up"; "Licorice Pizza"; "CODA"; "King Richard"; "Nightmare Alley."

Əsasən virtual keçən mükafatlar mövsümü həmişəkindən gec baş verən builki nominasiyalara bəzi gözlənilməzliklər əlavə edilib.

Ən yaxşı qadın roluna nominantlar bunlardır: Jessica Kastain, "The Eyes of Tammy Faye"; Olivia Kolman, "The Lost Daughter"; Penelope Kruz, "Parallel Mothers"; Nikol Kidman, "Being the Ricardos"; Kristen Stevart, "Spenser".

Ən yaxşı kişi roluna namizədlər bunlardır: Uill Smit, "King Richard"; Havier Bardem, "Being the Ricardos"; Benedikt Kumberbatç, "The Power of the Dog"; Andrü Qarfild, "Tick, Tick ... Boom!" və Denzel Vaşinqton, "The Tragedy of Macbeth.".

Ən yaxşı ikinci plan qadın roluna nominasiya edilənlər: Cessi Bakli, "The Lost Daughter"; Ariana DeBoz, "West Side Story"; Cudi Denç, "Belfast"; Kirsten Dunst, "The Power of the Dog" və Aunjanue Ellis, "King Richard".

Ən yaxşı ikinci plan aktyoru üçün namizədlər bunlardır: Ciarán Hinds, "Belfast"; Troy Kotsur, "CODA"; Kodi Smit-Makfi, "The Power of the Dog"; Cessi Plemons, "The Power of the Dog" və J.K. Simmons, "Being the Ricardos".