Accessibility links

Dillər

Amerika icmalı

Amerika icmalı 22 dekabr 2017

Amerika icmalı 22 dekabr 2017
please wait
0:29:50
0:00:00 /0:29:50
Direct link

Vaşinqtondan “Amerika icmalı” proqramında~ Siyasi ekspert Nəsimi Məmmədli ilin siyasi yekunlarından danışır~Səfir Riçard Kazlariçin Amerikanın Səsinə müsahibəsi-İqtisadçı-ekspert Qubad İbadoğlu 2017-ci ilin iqtisadi yekunlarını şərh edir~Trampın milli təhlükəsizlik strategiyası ~və başqa mövzular

Fikirləriniz

Show comments

Episodes

See all episodes
See TV Programs See Radio Programs
Back to top
XS
SM
MD
LG