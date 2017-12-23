Amerika icmalı
Vaşinqtondan “Amerika icmalı” proqramında~ Siyasi ekspert Nəsimi Məmmədli ilin siyasi yekunlarından danışır~Səfir Riçard Kazlariçin Amerikanın Səsinə müsahibəsi-İqtisadçı-ekspert Qubad İbadoğlu 2017-ci ilin iqtisadi yekunlarını şərh edir~Trampın milli təhlükəsizlik strategiyası ~və başqa mövzular
Episodes
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Dekabr 23, 2017
Amerika icmalı 22 dekabr 2017
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Dekabr 16, 2017
Amerika icmalı 15 dekabr 2017
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Dekabr 09, 2017
Amerika icmalı 12 dekabr 2017
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Dekabr 02, 2017
Amerika icmalı 1 dekabr 2017
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Noyabr 25, 2017
Amerika icmalı 24 noyabr 2017
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Noyabr 18, 2017
Amerika icmalı 17 noyabr 2017
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