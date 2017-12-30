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Amerika icmalı

Amerika icmalı 30 dekabr 2017

Amerika icmalı 30 dekabr 2017
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Vaşinqtondan “Amerika icmalı” proqramında~ Azərbaycanda medianın durumu-Jurnalist Qulu Məhərrəmli ilə müsahibə~2017-ci ildə ABŞ-da ilin siyasi yekunları-Trampın hakimiyyətdə ilk ili-Rusiya ilə bağlı təhqiqatlar-2017-ci ildə ABŞ-da mühacirət -Amerikanın klassik filmləri~və başqa mövzular

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