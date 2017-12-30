Amerika icmalı
Vaşinqtondan “Amerika icmalı” proqramında~ Azərbaycanda medianın durumu-Jurnalist Qulu Məhərrəmli ilə müsahibə~2017-ci ildə ABŞ-da ilin siyasi yekunları-Trampın hakimiyyətdə ilk ili-Rusiya ilə bağlı təhqiqatlar-2017-ci ildə ABŞ-da mühacirət -Amerikanın klassik filmləri~və başqa mövzular
Episodes
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Dekabr 30, 2017
Amerika icmalı 30 dekabr 2017
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Dekabr 23, 2017
Amerika icmalı 22 dekabr 2017
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Dekabr 16, 2017
Amerika icmalı 15 dekabr 2017
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Dekabr 09, 2017
Amerika icmalı 12 dekabr 2017
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Dekabr 02, 2017
Amerika icmalı 1 dekabr 2017
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Noyabr 25, 2017
Amerika icmalı 24 noyabr 2017
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