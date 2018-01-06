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Amerika icmalı

Amerika icmalı 5 yanvar 2018

Amerika icmalı 5 yanvar 2018
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Vaşinqtondan "Amerika icmalı " proqramında~İranda etiraz aksiyaları~ABŞ İran xalqına dəstək bildirir-vitse-prezident Mayk Pensin Amerikanın Səsinə müsahibəsi~Hüquq müdafiəçisi Faxtə Zamani İran azərbaycanlılarının etiraz aksiyalarında iştirakından danışır

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