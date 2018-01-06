Amerika icmalı
Vaşinqtondan "Amerika icmalı " proqramında~İranda etiraz aksiyaları~ABŞ İran xalqına dəstək bildirir-vitse-prezident Mayk Pensin Amerikanın Səsinə müsahibəsi~Hüquq müdafiəçisi Faxtə Zamani İran azərbaycanlılarının etiraz aksiyalarında iştirakından danışır
Episodes
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Yanvar 06, 2018
Amerika icmalı 5 yanvar 2018
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Dekabr 30, 2017
Amerika icmalı 30 dekabr 2017
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Dekabr 23, 2017
Amerika icmalı 22 dekabr 2017
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Dekabr 16, 2017
Amerika icmalı 15 dekabr 2017
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Dekabr 09, 2017
Amerika icmalı 12 dekabr 2017
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Dekabr 02, 2017
Amerika icmalı 1 dekabr 2017
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