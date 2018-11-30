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Amerika icmalı

Amerika icmalı 30 noyabr

Amerika icmalı 30 noyabr
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Vaşinqtondan "Amerika İcmalı" proqramında~ABŞ-dan Rusiya aqressyası qarşısında Ukraynaya dəstək~Azərbaycanın dövlət büdcəsi-İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu şərh edir~Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq kampaniyası-“Rasional İnkişaf Uğrunda” Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayıl danışır~Azərbaycanda QİÇS-lə mübarizə-“Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi”nin sədri Zülfiyyə Mustafayeva ilə müsahibə~Nyu-Yorkda Qara Qarayevin xatirə gecəsi

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