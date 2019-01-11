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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 11 yanvar 2019

Amerika İcmalı - 11 yanvar 2019
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Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında~Tramp və demokratların Amerika xalqına müraciəti~Ərdoğan Boltonun kürdlərlə bağlı tələblərini rədd etdi~Bloger Mehman Hüseynovun işi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində~Freedom House təşkilatının nümayəndəsi Mark Behrendtlə müsahibə~Mehman Hüseynova dəstək kampaniyası;

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