Amerika icmalı
Amerika İcmalı - 11 yanvar 2019
Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında~Tramp və demokratların Amerika xalqına müraciəti~Ərdoğan Boltonun kürdlərlə bağlı tələblərini rədd etdi~Bloger Mehman Hüseynovun işi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində~Freedom House təşkilatının nümayəndəsi Mark Behrendtlə müsahibə~Mehman Hüseynova dəstək kampaniyası;
Episodes
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Yanvar 04, 2019
Amerika İcmalı - 4 yanvar
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Dekabr 28, 2018
Amerika İcmalı - 28 dekabr
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Dekabr 22, 2018
Amerika İcmalı - 21 dekabr
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Dekabr 15, 2018
Amerika icmalı 14 dekabr
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Dekabr 07, 2018
Amerika İcmalı - 7 dekabr
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Noyabr 30, 2018
Amerika icmalı 30 noyabr
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