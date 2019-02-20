Ekonomist
Ekonomist - 20 fevral 2019
- Honda Britaniyadakı zavodunu bağlayır, Şimali Amerikaya köçürməyi nəzərdən keçirir - Venesuelanın uğursuz sosialist siyasəti bazar islahatlarını asanlaşdıra bilər - “İkisi kifayətdir” – Misirin yeni ailə planlaşdırma siyasəti - Habanos kuba siqarları 2018-də rekor satış əldə edib
Episodes
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Fevral 14, 2019
Ekonomist - 13 fevral 2019
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Fevral 07, 2019
Ekonomist - 6 fevral 2019
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Yanvar 30, 2019
Ekonomist - 30 yanvar 2019
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Yanvar 23, 2019
Ekonomist - 23 yanvar 2019
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Yanvar 16, 2019
Ekonomist - 16 yanvar, 2019
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Yanvar 10, 2019
Ekonomist - 9 yanvar, 2019
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