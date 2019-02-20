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Ekonomist

Ekonomist - 20 fevral 2019

Ekonomist - 20 fevral 2019
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- Honda Britaniyadakı zavodunu bağlayır, Şimali Amerikaya köçürməyi nəzərdən keçirir - Venesuelanın uğursuz sosialist siyasəti bazar islahatlarını asanlaşdıra bilər - “İkisi kifayətdir” – Misirin yeni ailə planlaşdırma siyasəti - Habanos kuba siqarları 2018-də rekor satış əldə edib

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