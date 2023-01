Rusiya: Pakistanla neft tədarükü ilə bağlı müqavilə "son mərhələdədir"

Russia said Friday it had reached "conceptual agreements" with Pakistan on the supply of crude oil and petroleum products, noting the two sides also agreed the payments will be made in "currencies of friendly countries."

Rusiya cümə günü bildirib ki, Pakistanla xam neft və neft məhsullarının tədarükü ilə bağlı "konseptual razılaşmalar" əldə etdiyini bildirib və iki tərəfin də ödənişlərin "dost ölkələrin valyutaları" ilə həyata keçirilməsi barədə razılığa gəldiyini qeyd edib.

İslamabadda səfərdə olan Rusiyanın energetika naziri Nikolay Şulginov bu açıqlamanı ikitərəfli ticarət və iqtisadi məsələlər üzrə illik hökumətlərarası komissiyada pakistanlı həmkarları ilə görüşdən sonta keçirilən mətbuat konfransında verib.

“Biz artıq nəqliyyat, sığorta, ödənişlər və həcmlərlə bağlı bütün məsələləri həll etmək üçün saziş layihəsi hazırlamaq qərarına gəlmişik. Bu məsələlər sazişin yekun mərhələsindədir,” - Şulqinov bildirib.

“Biz artıq martın sonuna qədər bu sazişin vaxt qrafikini müəyyən etmişik” rusiyalı nazir əlavə edib. “Və biz razılığa gəldik ki, ödənişlər dost ölkələrin valyutaları ilə aparılacaq” - o, ətraflı məlumat vermədən deyib.

Neft və enerji Pakistanın idxalının ən böyük hissəsini təşkil edir və ölkə hazırda ciddi tədiyyə balansı böhranı ilə üzləşir. İslamabadın valyuta ehtiyatları son vaxtlar təxminən 4,6 milyard dollara qədər azalıb ki, bu da üç həftəlik idxalı, əsasən də nefti ödəməyə kifayət edir.

“Hər iki tərəf əldə olunmuş texniki spesifikasiya üzrə konsensusdan sonra neft və qaz ticarəti əməliyyatlarının hər iki ölkə üçün qarşılıqlı fayda gətirəcək şəkildə qurulacağına dair razılığa gəlib,” komissiya iclaslarından sonra cümə günü verilən birgə bəyanatda deyilir.

Pakistan həmçinin yerli ehtiyacları ödəmək üçün beynəlxalq bazardan mayeləşdirilmiş təbii qaz və ya LNG ala bilməyib, çünki spot qiymətlər onların ödəyə biləcəyi qiymət aralığından yüksəkdir.

İslamabad Moskvadan LNG almağa çalışır, lakin Şulginov cümə günü deyib ki, Rusiya bu məhsulu qısamüddətli sövdələşmələr əsasında tədarük edə bilməz.

Pakistan ənənəvi olaraq Rusiya neftinin əsas idxalçılarından olmayıb. Neft tədarükünün böyük hissəsi Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gəlir.

Cümə günü Rusiya və yerli mediaya Pakistanın neft naziri Musadik Malikə istinadən bildirib ki, Pakistan hər il təxminən 70 milyon barel xam neft alır və onun 35%-ni Rusiyadan idxal etmək istəyir.