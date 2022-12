Netanyahunun hakimiyyətə qayıtması fonunda Türkiyə və İsrail ortaq nöqtələr tapır

Təhlilçilər Netanyahu ilə Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan arasında əvvəllər gərgin münasibətlər nəzərə alınaraq xəbərdarlıq edirlər ki, noyabr seçkilərində qazandığı qələbədən sonra baş nazir seçilmiş Benyamin Netanyahunun hakimiyyətə qayıtması perspektivi Türkiyə-İsrail yaxınlaşmasının gələcəyi ilə bağlı suallar doğurur.



Benyamin Netanyahunun seçkilərdə qələbəsi və seçilmiş baş nazir təyin edilməsi Türkiyə-İsrail münasibətlərində istiləşmənin yarandığı vaxta təsadüf edir.

Netanyahunun əvvəlki hakimiyyəti dövründə o və Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan mütəmadi olaraq bir-birini təhqir edirdi.

Gallia Lindenstrauss, Institute for National Security Studies

“Bu iki lider arasında xüsusilə də 2018-ci ildəki normallaşma cəhdi kritik həddə çatdıqdan sonra onların arasında ritorikalar başladı. Lakin hər iki lider çox praqmatikdir. Onların hər ikisi artıq çoxdandır hakimiyyətdədir”.

Ərdoğan Netanyahuya dərhal zəng edərək, onu seçkidə qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edib. Hər iki tərəf söhbətin səmimi keçdiyini bildirib.

Tərəflərin İranla bağlı mövqeləri yaxındır. Hər iki lider İranın artan regional nüfuzu və Tehranın nüvə enerjisi proqramı ilə bağlı narahatlıqları bölüşür.

Mesut Casin, Turkish Presidential Adviser

“Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlər böyük dəyişikliklərə məruz qalır. Bu, hər iki tərəf üçün faydalıdır. İsrailin İranla böyük problemləri var. Xüsusilə də cənab Netanyahu İranın nüvə silahına böyük şübhə ilə yanaşır”.

“Onun sözlərinə görə (Netanyahu), onlar demək olar ki, nüvə qüvvsi [olmağa] hazırdırlar. Bu həm də Türkiyənin həyati maraqlarına ziddir. Bu, Yaxın Şərqdə güc balansının dağılması demək olacaq”.

Netanyahunun bəzi analitiklərin fələstinlilərə qarşı sərt siyasət yürütdüyünü hesab etdiyi siyasi partiyaların dəstəyinə arxalanması, Ərdoğanın isə fələstinlilərə güclü dəstəyi nəzərə alınsa, potensial gərginlik nöqtəsi qalmaqdadır. Lakin Ankaranın prioritetləri dəyişə bilər.

Asli Aydintasbas, Brookings Institution

“Əvvəllər ənənəvi olaraq Fələstin məsələsi Türkiyə və İsrail arasında münasibətlər üçün lakmus sınağı olub. Amma düşünürəm ki, indi başqa zamandır. Türkiyə İsrailin dəstəyinə ehtiyacı olduğunu, İsraillə strateji əlaqələr qurmalı olduğunu hiss edir”.

Ərdoğanın İsraillə yaxınlaşması regionda əlaqələri yaxşılaşdırmaq üçün daha geniş siyasətin tərkib hissəsidir. Analitiklərin qeyd etdiyinə görə, bir çox ölkə liderləri Ərdoğanın Fələstin məsələsini güclü şəkildə dəstəkləməsindən narahat idi.

Hələlik Ankaranın prioriteti İsraillə enerjidən tutmuş müdafiəyə qədər əməkdaşlıqdır.

Mesut Casin, Turkish Presidential Adviser

“Türkiyə, deyə bilərəm ki, İsraillə birgə hərbi əməkdaşlıq qurmaq istəyir. Mən hərbi sahədə İsraillə işləmişəm. Türkiyə və İsraillə çox yaxşı müqavilələr bağlamışıq”.

İsrail və Türkiyənin müdafiə sənayesi eyni bazarları paylaşır. Lakin thtlilçilərin fikrincə, iki lider arasında əvvəlki münasibətlər nəzərə alınsa, hər hansı əməkdaşlıq çox güman ki, ehtiyatlı olacaq.

[[The prospect of Prime Minister-elect Benjamin Netanyahu returning to power after his November election victory is raising questions over the future of Turkish-Israeli rapprochement, analysts warn, given the past tempestuous relations between Netanyahu and Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Dorian Jones reports from Istanbul.]]

Benjamin Netanyahu's election victory and appointment as Prime Minister-elect comes as Turkish-Israeli relations are warming.

During Netanyahu's previous rule, he and Turkish President Recep Tayyip Erdogan routinely exchanged insults.

Gallia Lindenstrauss is an analyst at the Institute for National Security Studies, a research organization in Tel Aviv.

Gallia Lindenstrauss, Institute for National Security Studies

“Between these two leaders, yes, there were rhetorical battles between them, especially after the previous normalization attempt in 2018 reached a crisis point. But both leaders are very pragmatic. They are both... have been long time in power now.”

Erdogan was quick to call Netanyahu to congratulate him on his election victory in a conversation both sides said was cordial.

Iran provides common ground, with both leaders sharing concerns over growing Iranian regional influence and Tehran's nuclear energy program.

Mesut Casin is a presidential adviser at Istanbul's Yeditepe University.

Mesut Casin, Turkish Presidential Adviser

“There is a big transformation between Turkey and also Israel relations. This is beneficial for two sides. Israel has a big headache with Iran. Especially Mr. Netanyahu is very suspicions of Iranian nuclear weapons.”

“According to him (Netanyahu), they [are] almost ready to [have] nuclear forces. Also, this is against the Turkish vital interest. This will be a collapse of the balance of power in the Middle East.”

With Netanyahu relying on the support of political parties that some analysts describe as having hardline policies toward the Palestinians, a potential flashpoint remains, given Erdogan's strong support for the Palestinians. But Ankara's priorities may have changed.

Asli Aydintasbas of the Brookings Institution in Washington.

Asli Aydintasbas, Brookings Institution



“In the past, traditionally, [the] Palestinian issue had been a litmus test for the relationship between Turkey and Israel. But I think now times are different. Turkey feels it needs Israel's support, that it has developed a strategic relationship with Israel.”

Erdogan's rapprochement with Israel is part of a broader policy of improving ties in the region. Analysts point out that many of those country's leaders were uncomfortable with Erdogan's strong backing of the Palestinian cause.

For now, Ankara's priorities appear to be focusing on cooperation with Israel from energy to defense.

Mesut Casin

Mesut Casin, Turkish Presidential Adviser

“Turkey is, again how can I say, eager to establish military cooperation together [with] Israel. I worked with Israel in the military service, we made very good agreements with Turkey and Israel.”

Israeli and Turkish defense industries share the same markets. But any cooperation, analysts suggest, ((2:42 Mandatory CG: Bayraktar)) will likely be cautious, given the turbulent past between the two leaders.