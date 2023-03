ABŞ Rusiya-İran tərəfdaşlığından narahatdır

The United States expressed concern Monday about the strengthening of ties between Russia and Iran.

Birləşmiş Ştatlar bazar ertəsi İranla Rusiya arasında əlaqələrin güclənməsindən narahatlığını ifadə edib.

“Bu, təkcə Rusiya və İrana qonşu olan ölkələri deyil, bütün dünyanı narahat etməlidir,” Dövlət Departamentinin sözçüsünün müavini Vedant Patel brifinq zamanı müxbirlərə deyib.

“Biz Rusiyanın Kyivə atdığı və enerji və mülki infrastrukturu hədəfə alan İran istehsalı dronların yaratdığı fəlakəti gördük, ona görə də, əlbəttə ki, biz bu əlaqələri yaxından izləyirik,” Patel əlavə edib.

Rusiya İran istehsalı Şahid dronlarından istifadə edərək tammqiyaslı hərbi müdaxiləsi zamanı Ukraynaya genişmiqyaslı havadan hücumlar həyata keçirib.

Dronları hədəflərə çırpağı ehtiva edən taktika Ukrayna rəsmilərini onları havada vurmaq üçün pilotsuz təyyarələrə qarşı raketlər tələb etməyə vadar edib.

The Wall Street Journal bazar ertəsi məsələ ilə yaxından tanış olan mənbələrə istinad edərək bildirib ki, İranla Rusiya arasında hərbi əməkdaşlıq genişləndiyi bir vaxt, Rusiya hökuməti İrana təkmilləşdirilmiş rəqəmsal nəzarət imkanları əldə etməyə kömək edir.