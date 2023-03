Suriya bazasında ABŞ podratçısı öldürülüb

ABŞ ordusu cümə axşamı amerikalı podratçının ölümü ilə nəticələnən pilotsuz təyyarə hücumuna cavab olaraq Suriyanın şərqindəki hədəflərə çoxsaylı "dəqiq" hava zərbələri endirib.

Pentaqon bildirib ki, podratçı cümə axşamı Suriyanın şimal-şərqindəki koalisiya bazasında birtərəfli hücum dronunun zərbəsi nəticəsində öldürülüb. Kəşfiyyat icması dronun "İran mənşəli" olduğu bildirir.

ABŞ müdafiə naziri Lloyd Ostin verdiyi açıqlamada, ABŞ-ın cümə axşamı Suriyada İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna bağlı qrupların istifadə etdiyi obyektlərə "mütənasib və düşünülmüş" dəqiq zərbələrlə cavab verdiyini açıqlayıb.

"Hava hücumları bugünkü hücuma, eləcə də İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli qruplar tərəfindən Suriyadakı koalisiya qüvvələrinə qarşı son hücumlara cavab olaraq həyata keçirilib" - deyə, Ostin bildirib.

"Heç bir qrup bizim qüvvələrimizi vurub, cəzasız qalmayacaq" , o əlavə edib.

Pentaqonun dediyinə görə, pilotsuz təyyarə yerli vaxtla gecə saat 13:38-də Suriyanın Əl-Həsəkə şəhərindəki bazada texniki xidmət obyektinə zərbə endirib.

Hücum zamanı beş ABŞ hərbçisi də daxil olmaqla daha altı amerikalı yaralanıb. ABŞ ordusunun bəyanatına görə, yaralı hərbçilərdən ikisinə yerində tibbi yardım göstərilib, digər üç nəfər və amerikalı podratçı isə İraqdakı koalisiya tibb müəssisələrinə təxliyə edilib.

ABŞ-ın Suriya kürd qüvvələrinə İslam Dövləti terror qruplaşmasının yenidən canlanmasının qarşısını almağa yardım etmək üçün Suriyanın şərqində 900-ə yaxın əsgəri var.

Birləşmiş Qərargah Rəislərinin sədri, ABŞ-ın yüksək səviyyəli hərbi zabiti və ABŞ-ın Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarına nəzarət edən ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri general Mark Milli cümə axşamı ayrı-ayrı dinləmələrdə qanunvericilərə xəbərdarlıq edib ki, İran Yaxın Şərqdə terrorçu qruplara və vəkil qüvvələrə dəstək verərək sabitliyi pozmağa davam edir.

CENTCOM komandiri general Erik Kurillanın sözlərinə görə, İranın etibarlı şəxsləri 2021-ci ilin yanvar ayından bəri İraq və Suriyadakı ABŞ əsgərlərinə pilotsuz uçuş aparatları və raketlərdən istifadə etməklə 78 dəfə hücum edib.

"Bu, bizim qoşunlarımıza və tərəfdaş qüvvələrimizə qarşı silsilə hücumlardan biri idi", Kurilla cümə axşamı bildirib.

"Biz xalqımızı müdafiə etmək üçün hər zaman bütün lazımi tədbirləri görəcəyik və seçdiyimiz vaxtda və məkanda cavab verəcəyik. Biz İranın hər hansı əlavə hücumları qarşısında dəyişə bilən variantlara hazırıq”, o əlavə edib.