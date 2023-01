ABŞ səfirliyi: Bəxtiyar Hacıyev və Tofiq Yaqublunun həbsindən çox narahatıq

ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya naminə birinci Sammitdəki öhdəliklərinə əsaslanaraq "Səbəbsiz həbs olunan siyasi məhbus" kampaniyasına başlaması ilə bağlı və son həbslər, aclıq aksiyası barədə Amerikanın Səsinin suallarına cavab verib.

"Vaşinqtondan tutmuş dünya üzrə səfirliklərimizə və konsulluqlarımıza qədər biz ictimai diplomatiya, ikitərəfli əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlarda təbliğat və digər hökumətlər, QHT-lər və siyasi məhbuslarla görüşlər vasitəsilə bütün siyasi məhbusların azad edilməsinin tərəfdarıyıq", Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

Siyasi məhbus siyahısında Azərbaycanda həbsdə olan jurnalist və hüquq müdafiəçisi Elçin Məmmədin də adı var.

Amerikanın Səsi: ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi ölkədə siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin və Elçin Məmmədin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində hansı işlər görüb? Bundan sonra nə etmək istəyirsiniz?

ABŞ səfirliyi: Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda və bütün dünyada insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmətin artırılmasına qətiyyətlə sadiq qalır. Birləşmiş Ştatlar qlobal miqyasda bütün siyasi məhbusları azad etməyə çağırır və biz başqalarını bizə qoşulmağa çağırırıq.

Some of the ways we work to do this is by meeting with prisoners’ families, monitoring trials, and publishing reports about individuals and their cases. In public and in private, we urge all countries – regardless of the nature of our relationship with them – to free political prisoners and detainees. And we work through multilateral institutions, and partner with other countries, human rights organizations, and lawyers for those detained, to bring these cases to light, including through our human rights report and social media platforms.

Bunu etmək üçün biz məhbusların ailələri ilə görüşmək, məhkəmə proseslərini izləmək, fərdlər və onların işi haqqında hesabatlar dərc etmək kimi yollara əl atırıq. Biz bütün ölkələri – onlarla münasibətlərimizin xarakterindən asılı olmayaraq – açıq şəkildə və özəl olaraq siyasi məhbusları və məhbusları azad etməyə çağırırıq. Və biz çoxtərəfli institutlar vasitəsilə işləyirik və digər ölkələr, insan haqları təşkilatları və saxlanılanların vəkilləri ilə tərəfdaşlıq edirik, o cümlədən insan hüquqlarına dair hesabatımız və sosial media platformalarımız vasitəsilə bu işlərə diqqət çəkirik.

Amerikanın Səsi: Hazırda siyasətçi Tofiq Yaqublu və ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də daxil olmaqla 18 nəfər siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə aclıq aksiyası keçirir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin bu aksiyaya münasibəti necədir?

ABŞ səfirliyi: Biz Bəxtiyar Hacıyev və Tofiq Yaqublunun həbsi və saxlanmasından çox narahatıq və onların səhhəti ilə bağlı xəbərlərdən çox narahatıq. Biz hakimiyyət orqanlarını onları tez bir zamanda azad etməyə çağırırıq. Biz həmçinin hakimiyyəti siyasi məhbus və ya məhbus sayılan bütün digər şəxsləri azad etməyə çağırırıq.

Birləşmiş Ştatlar insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmətin artırılmasına qətiyyətlə sadiq qalır. Və biz yenə də hökuməti öz vətəndaşlarının hüquqlarına, o cümlədən dinc yolla fikirlərini ifadə etmək hüququna hörmət etməyə çağırırıq.